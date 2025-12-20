Човекът, паднал в пропаст в Пирин, загина

кадър Нова тв

Турист загина под връх Вихрен, потвърдиха от Планинската спасителна служба – отряд Банско.

Паднал е от Джамджиевите скали и е починал, казаха от местната спасителна служба. Оттам допълниха, че тялото му вече сваля надолу към хижа "Бъндерица".

Добри са условията за туризъм в планините, но снежната покривка е заледена и хлъзгава и хората трябва да са много внимателни на такъв терен, съобщиха по-рано днес от Планинската спасителна служба (ПСС) на Българския Червен кръст (БЧК).

Хората трябва да ползват "котки" и да се осигуряват при преминаване на снежни терени, посочиха от ПСС, предаде БТА.

