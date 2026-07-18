Човешки останки бяха намерени в куфар в изоставена сграда в Атина

Снимка: Пиксабей

В събота по обяд в атинския квартал Кипсели е обявен сигнал за тревога, след като на улица "Евелепидон“ е намерен подозрителен куфар, предава Proto Thema.

Куфарът е открит от бездомник в изоставена сграда, който веднага е подал сигнал в полицията.

При огледа служителите на реда са открили вътре човешки останки. Към момента все още не е възможно да се определи полът на жертвата, посочва Фокус.

Районът незабавно е отцепен от криминалистични екипи за извършване на оглед и събиране на доказателства.

Според местен жител изоставената сграда е била отворена преди около две години и в нея са намирали подслон бездомни хора, но след избухнал пожар е била затворена. Той допълва, че от няколко седмици е засичал бездомник да живее малко по-надолу по улицата, но през последните дни е изгубил следите му.

Случаят е поет от Дирекцията за борба с организираната престъпност, а разследването е в пълен ход.

Редактор "Екип на Петел",

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