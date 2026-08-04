Човешко сафари в Украйна: Руски дрон преследва продавач на зеленчуци на пазара в Херсон
Кадър Фб
Кадрите ясно показват как руски дрон първо бавно преследва цивилен, а след това се засилва и го атакува. Украйна определи нападението от вторник като военно престъпление. Но подобни случаи са документирани от години. Местните в Херсон ги наричат руско „сафари с дронове“, предаде https://svobodnatochka.bg/
Юрий продава зеленчуци на пазара. Наредил е кашоните си със зарзават пред бял микробус, а чадър им пази сянка. Всичко е нормално, докато отнякъде не се появява руски дрон. Насочва се към Юрий и започва да го преследва. Мъжът панически бяга около микробуса си, протяга ръцете си в молба. Но дронът продължава бавно да кръжи над него като хищник, който се подиграва с плячката си.
Това продължава няколко мъчителни секунди. След това дронът изведнъж се засилва към него и избухва в пламъци.
Today, many were shocked by yet another video of the drone “safari” Russians are carrying out against civilians in Kherson. A Russian drone deliberately hunted down a man selling vegetables and detonated right next to him. The Russians even admitted to the crime, showing zero… pic.twitter.com/uGjC7esFwR— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 4, 2026
Кадрите са от украинския град Херсон и бяха публикувани от президента на страната Володимир Зеленски във вторник. Той определи случилото се като руско „сафари“ с дронове.
„Светът трябва да види това. Той трябва да види всички доказателства, че Русия е загубила всякаква човечност“, написа Зеленски.
Да си играеш на „човешко сафари“
Зеленски съобщи, че мъжът от видеото е бил ранен, но е оцелял. Местната управа на Херсон публикува видео от болницата, в която той разказва, че се е отървал с мозъчно сътресение и травми от шрапнел.
Много други случаи обаче завършват със смърт.
Доклад на комисия към ООН още миналата година показа, че Русия систематично преследва с дронове цивилни украински граждани конкретно в Херсонска област. Това започва през юли 2024 г., като по този начин за по-малко от година са убити най-малко 150 цивилни.
Става дума за FPV (First Person View) дронове, които имат камера и предават картина на живо до операторите, които ги управляват. Тоест руските сили имат ясна представа кого атакуват.
Последователно в няколко свои доклада комисията документира десетки случаи, в които такива дронове преследват, а след това хвърлят гранати върху местни жители или се взривяват до тях. Атакувани са хора, които просто ходят по тротоара, пасат кози, работят в градината си.
Редактор "Екип на Петел",
За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]
Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!
Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!
Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!