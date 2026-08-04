Човешко сафари в Украйна: Руски дрон преследва продавач на зеленчуци на пазара в Херсон

Кадър Фб

Кадрите ясно показват как руски дрон първо бавно преследва цивилен, а след това се засилва и го атакува. Украйна определи нападението от вторник като военно престъпление. Но подобни случаи са документирани от години. Местните в Херсон ги наричат руско „сафари с дронове“, предаде https://svobodnatochka.bg/

Юрий продава зеленчуци на пазара. Наредил е кашоните си със зарзават пред бял микробус, а чадър им пази сянка. Всичко е нормално, докато отнякъде не се появява руски дрон. Насочва се към Юрий и започва да го преследва. Мъжът панически бяга около микробуса си, протяга ръцете си в молба. Но дронът продължава бавно да кръжи над него като хищник, който се подиграва с плячката си.

Това продължава няколко мъчителни секунди. След това дронът изведнъж се засилва към него и избухва в пламъци.

Today, many were shocked by yet another video of the drone “safari” Russians are carrying out against civilians in Kherson. A Russian drone deliberately hunted down a man selling vegetables and detonated right next to him. The Russians even admitted to the crime, showing zero… pic.twitter.com/uGjC7esFwR — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 4, 2026

Кадрите са от украинския град Херсон и бяха публикувани от президента на страната Володимир Зеленски във вторник. Той определи случилото се като руско „сафари“ с дронове.

„Светът трябва да види това. Той трябва да види всички доказателства, че Русия е загубила всякаква човечност“, написа Зеленски.

Да си играеш на „човешко сафари“

Зеленски съобщи, че мъжът от видеото е бил ранен, но е оцелял. Местната управа на Херсон публикува видео от болницата, в която той разказва, че се е отървал с мозъчно сътресение и травми от шрапнел.

Много други случаи обаче завършват със смърт.

Доклад на комисия към ООН още миналата година показа, че Русия систематично преследва с дронове цивилни украински граждани конкретно в Херсонска област. Това започва през юли 2024 г., като по този начин за по-малко от година са убити най-малко 150 цивилни.

Става дума за FPV (First Person View) дронове, които имат камера и предават картина на живо до операторите, които ги управляват. Тоест руските сили имат ясна представа кого атакуват.

Последователно в няколко свои доклада комисията документира десетки случаи, в които такива дронове преследват, а след това хвърлят гранати върху местни жители или се взривяват до тях. Атакувани са хора, които просто ходят по тротоара, пасат кози, работят в градината си.

Редактор "Екип на Петел",

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