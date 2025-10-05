Чудесни Черно море и Спартак по чуждите терени

Редактор: Недко Петров

Колаж Сайт на Черно море и Сайт на Спартак Варна

Страхотно представяне по чуждите терени на Черно море и Спартак през този уикенд.

Започвам с „моряците“, които показаха стилна продукция и подчиниха Монтана с 3:1.

Със спечелените десет от дванайсет възможни точки в последните си четири мача, те се бетонириха в четворката, като преди днешната среща на Лудогорец заемат трето място. Важно е още, че подопечните на Илиан Илиев са близо до отборите преди тях в класирането.

Добре стана също, че точно Димитър Тонев, Селсо Сидни и Георги Лазаров се разписаха за успеха. Тримата, особено Тонев, имаха нужда от тези голове и те ще им вдъхнат нова доза увереност и самочувствие.

Защото Тонев не се бе разписвал от 13 април, взетият през лятото Селсо Сидни бе вкарал само веднъж преди двубоя под Околчица, а Георги Лазаров не бе поразявал вратите на съперниците в четири мача поред.

Жоро обаче се развива по възходяща линия и вече е голмайстор на бронзовите медалисти заедно с Николай Златев. Двамата са отбелязали по 5 гола.

Спартак пък изнесе урок на ЦСКА 1948, който доскоро бе лидер и нямаше изгубена точка в Бистрица. Отделно „червените“ бяха и в серия от три поредни победи.

Момчетата на Гьоко обаче не само, че бяха равностойни на опонента си, но и в повечето моменти от срещата бяха и по-опасния отбор. Те показаха и характер, когато губеха на полувремето с 0:1, и след почивката стигнаха до 1:1.

А, ако бяха успели да доразвият и перспективните си атаки, включително и контраатаката в 67-ата минута, когато излязоха четирима срещу двама, можеха и да спечелят.

Направи впечатление и отборната игра на „соколите“ в защитен план. С нея те лимитираха шансовете на домакините в предни позиции и на Максим Ковальов му се наложи да спасява само един сериозен удар.

Задължително трябва да се отбележи още, че обновеният Спартак гостува до момента на четири от петте софийски тима и загуби само веднъж. Да вземат три точки от четири визити в столицата, това не се е случвало често на „соколите“ през този век.

Като цяло тези позитивни резултати ще помогнат на двата варненски отбора да работят в спокойна атмосфера през паузата в първенството. Да изчистят слабости в тернировките и да презаредят батериите, за да продължават да следват смело и уверено целите си.

