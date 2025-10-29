Чудесни победи за СКТМ "Комфорт"

Снимка ФБ

Силна игра и страхотни резултати за състезателите по тенис на маса на СКТМ „Комфорт“ в А група жени и Б група жени и мъже.

В Полски Тръмбеш жените на клуба Белослава Балканска, Рая Христова, Анна Гудеманова и Симона Михайлова показаха отлична отборна игра и завършиха кръга без загуба.

Белослава Балканска бе истински лидер и постигна само победи. В четирите си срещи СКТМ „Комфорт“ надделя срещу Белун Козлодуй, Янтра и Варна 2015 с по 4:1 и над Пътинженеринг Търговище с 4:3.

В Б група играещият треньор Деница Пламенова, Микаела Димитрова и Елена Телешпан завършиха полусезона на първо място. Деница с опита си успя да поведе двете мини кадетки към отлични победи и чудесна отборна игра.

Резултати: Комфорт – Искър 87 Роман 4:1, Комфорт – Нове 2017 Свищов 4:2, Комфорт – Янтра 2012 4:0, Комфорт – Две могили 4:2,Комфорт – Кабаков Шумен 4:0, Комфорт – Варна 2015 4:1.

Мъжете на СКТМ „Комфорт“ бяха в състав: Димитър Йовев, Йоан Олива и Константин Телешпан. Младият отбор, съставен изцяло от кадети до 15 години, показа хъс и борбеност, и след като взе две страхотни победи, показа, че бъдещето на клуба е в добри ръце.

Резултатите в Б група в София: Комфорт – Лъки Спорт 1:4, Комфорт – Варна 2015 (2) 1:4, Комфорт – Варна 2015 (4) 4:3, Комфорт – Берковица 4:2.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!