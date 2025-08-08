Чудна новина от Таня Боева

Кадър Инстаграм

"Имам една чудна новина, която ме кара да се чувствам много горда и щастлива! 17-годишният ми син Росен вече е певец, но за разлика от мен, която имам кариера в попфолка, детето си избра рапа!"



Това каза пред фолкфурията Таня Боева и обясни, че преди дни синът й е записал обща песен с нашумелия варненски рапър Шурнака.

