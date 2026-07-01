Чудо се случи седмица след трусовете във Венецуела: Спасиха 3-годишно дете изпод руините
Стопкадър Нова Тв
Седмица след опустошителните земетресения във Венецуела спасители извадиха живо изпод руините 3-годишно дете. То е било намерено от йордански спасители, пристигнали в страната, за да помагат в издирването на оцелели. На любителски кадри от мястото се чува как те се радват и благодарят на Аллах.
Детето е в сравнително добро състояние, но е било извадено цялото покрито с прах и незабавно откарано в болница.
Правителството обяви, че до момента броят на жертвите е над 1900 души, а близо 6000 души са били спасени. Няколко хиляди души обаче все още се водят в неизвестност, пише nova.bg.
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