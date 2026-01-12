Чудомир се завръща на пейка в центъра на Казанлък

Кадър България он ер

Скулптура, посветена на твореца, който превърна ежедневието в изкуство и смях – Чудомир, ще радва жителите на Казанлък.

Авторът на разказа "Нашенци" и на карикатурата "На избори" - Димитър Чорбаджиев, в реален ръст, седнал на пейка – така ще изглежда композицията в центъра на Казанлък.

Предложението е на общинския съветник Мария Цонева.

"Искахме тя да бъде по-разчупена и по нетрадиционен начин, сякаш продължава да наблюдава града и е готов всеки момент да извади скицника си", разказа Цонева пред България он ер.

Представиха творчеството на писателя в българско училище в Париж

От Литературно-художествения музей "Чудомир" представиха творчеството му и в Париж по покана на българското училище "Св. Св. Кирил и Методий".

"Завладяващо е да усетиш как предизвикваш блясъка в очите на малки деца. Училището по карикатура, което също проведохме там, беше много емоционално. Децата дойдоха на следващия ден да кажат как никога не са рисували досега, а сега са изрисували цял блоков лист", коментира директорът на музей ''Чудомир'' в Казанлък Добрина Матова.

Проектът за паметника е дело на казанлъшкия художник Иван Салабашев, а представянето във Франция премина под надслов "Този чуден Чудомир".

