Чудотворната Хавайска икона на Света Богородица вече е в България

Стопкадър Нова Тв

Тази вечер България посреща Чудотворната Хавайска икона на Света Богородица. Тя вече е обиколила над хиляда храма в Америка, Канада и Европа.

През целия Богородичен пост, който започва утре и ще продължи до големия празник на Божията Майка на 15 август, вярващите и в България ще могат да ѝ се поклонят. Всички миряни ще имат възможност да го направят в редица епархии и храмове у нас, пише nova.bg.

Наричана е чудотворна, защото е изцелява мнозина, а на много други е донесла духовна утеха. След като започва да мироточи през 2007 г., тя се проявява с множество чудеса в живота на хора, докоснали се до нея.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

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