Чудовището "Лекима" срина Китай със земята, ужасът продължава (видео)

Видео: Туитър

28 достигнаха жертвите на тайфуна Лекима, ударил източен Китай, съобщи БГНЕС. Спасителните екипи продължават да издирват оцелели, след като бурята предизвика свлачище и принуди повече от милион души да се евакуират.

Чудовищният тайфун удари град Венлинг в ранните съботни часове с ветрове със скорост 187 км/ч, докато вълни с височина няколко метра удряха бреговата ивица

Само в провинция Жеджианг бяха отменени близо 300 полета. Фериботният и железопътният транспорт също бяха спрени като предпазна мярка.

At least 18 killed and over a dozen are missing in Yongjia County, east China's Zhejiang Province as typhoon #Lekima brings heavy rainfall and winds



more: https://t.co/CFcUdIbkxf pic.twitter.com/XZP5x5wp2b