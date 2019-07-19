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Чували ли сте за автомобили с пет колела?

19.07.2019 / 02:35 1

fakti.bg

Всъщност, голяма част от автомобилите имат по пет колела, но едното е резервно. Сега обаче ще ви разкажем за една технология разработена в началото на 50-те години на миналия век, но така и не добила популярност.

Става дума за същото резервно колело, което обаче се е използвало, като част от сложен механизъм за по-лесно паркиране. Спускайки се надолу петото колела правело големи автомобили от рода на Cadillac значително по-маневрени.

Самият механизъм обаче се оказва прекалено сложен, доста тежък, и като цяло ненадежден. Освен това той оскъпява много автомобила, а действието му се отразява негативно на предните колила и те се износвали прекалено бързо. Ето и нагледно какво са представлявали автомобилите с пет колела.

 

 

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n eXu s (преди 34 минути)
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