Чували ли сте за автомобили с пет колела?

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Всъщност, голяма част от автомобилите имат по пет колела, но едното е резервно. Сега обаче ще ви разкажем за една технология разработена в началото на 50-те години на миналия век, но така и не добила популярност.

Става дума за същото резервно колело, което обаче се е използвало, като част от сложен механизъм за по-лесно паркиране. Спускайки се надолу петото колела правело големи автомобили от рода на Cadillac значително по-маневрени.

Самият механизъм обаче се оказва прекалено сложен, доста тежък, и като цяло ненадежден. Освен това той оскъпява много автомобила, а действието му се отразява негативно на предните колила и те се износвали прекалено бързо. Ето и нагледно какво са представлявали автомобилите с пет колела.

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