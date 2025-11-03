"Чуват се експлозии": Украйна удари склад за гориво в окупирания Шахтьорск

Кадър Х

Ударен е склад за гориво във временно окупирания град Шахтьорск в Донецка област, съобщава Телеграм канала NoelReports. Очевидци твърдят, че се чуват много експлозии, пише Актуално.

Според анализ на видеозаписи украински дронове вероятно са нанесли удар по склад за гориво в окупирания град Шахтьорск.

