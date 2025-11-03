реклама

"Чуват се експлозии": Украйна удари склад за гориво в окупирания Шахтьорск

03.11.2025 / 00:47 1

Кадър Х

Ударен е склад за гориво във временно окупирания град Шахтьорск в Донецка област, съобщава Телеграм канала NoelReports. Очевидци твърдят, че се чуват много експлозии, пише Актуално.

Според анализ на видеозаписи украински дронове вероятно са нанесли удар по склад за гориво в окупирания град Шахтьорск.

 

 

cron1 (преди 11 минути)
Рейтинг: 129894 | Одобрение: -17326
Чудесна новина! Путкин газ пикае! :devil:
Марио Кроненберг

