Чужд вратар дойде при "соколите", още двама си тръгват

Чужд вратар дойде в Спартак Варна. Както Той е алжирец с френски паспорт и ще пази в първата контрола с Фратрия в четвъртък в Белослав. Неговите изяви са харесани от наставника на вратарите на „соколите“ Георги Георгиев, който го е гледал на видео, но все пак Гьоко Хаджиевски иска да го види и в игра.

Разбра се още, че нападателите Луи Пахама и Колако Джонсън ще напуснат Спартак в близките дни. През есента Пахама игра в 9 мача в първенството и не вкара гол. Той бе точен само при 3:1 над Ямбол, когато откри резултата в срещата за Купата.

Либериецът Джонсън пък влезе в 3 шампионатни мача като резерва и записа общо 112 игрови минути без отбелязан гол. За последно Колако носи екипа на спартаклии през второто полувреме в дербито на Варна.

