Чужденец е загиналият в кървавото меле на "Челопеченско шосе"

Снимка Булфото

27-годишен мъж, роден в Индия, е загинал в тежката катастрофа на "Челопеческо шосе".

Както Блиц първи съобщи, в инцидента участваха три автомобила и автобус на градския транспорт.

Произшествието се е случило около 19:40 часа, съобщиха от Центъра за спешна медицинска помощ. 10 спешни екипа са изпратени на място и работят на терен. Оттам потвърдиха, че има една жертва - 27-годишен мъж, роден в Индия.

От Центъра за градска мобилност съобщиха, че автобус 119 на частен превозвач, движил се в района на община „Кремиковци“, е участвал в катастрофата. По информация на дежурен диспечер на градския транспорт в автобуса се е врязала лека кола, която се е състезавала с друг автомобил.

Към мястото са изпратени осем екипа на Спешна помощ, а петима от тежко пострадалите вече са настанени в болници – в ИСУЛ, ВМА и „Света Анна“.

От Спешната помощ уточниха първоначалната информация за инцидента и реакцията на екипите.

"Това, което мога да ви кажа до тук като междинна информация, е, че в 19.40 получихме сигнал за това тежко ПТП. Изпратени са 10 спешни екипа, които продължават да работят на мястото на инцидента, да преглеждат, да помагат и да реагират, разбира се, на място. Дотук имаме 7 тежко пострадали, които спешните екипи са транспортирали към различни болници.

Това са "Света Ана", ВМА, ИСУЛ и "Пирогов". За съжаление имаме и един 27-годишен млад мъж, който е загинал на място", съобщи говорителят на Спешна помощ Катя Сунгарска пред БНТ.

От "Пирогов" съобщиха, че при тях има един пострадал от катастрофата, който е дошъл самостоятелно в лечебното заведние.

На този етап няма информация за пострадали деца при инцидента.

Движението по „Челопешко шосе“ е временно преустановено, докато продължават спасителните действия и огледът на местопроизшествието.

Полиция е отцепила мястото и не допуска граждани.

Роднини на пострадалите се събират, за да изискат повече информация.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!