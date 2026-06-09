Чужденец поиска да разтрогне с ЦСКА

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Матиас Фаетон е поискал да разтрогне договора си с ЦСКА. Крилото игра през миналия сезон под наем в швейцарския Цюрих. Преотстъпването приключи, а контрактът на футболиста с „червените“ е до 30 юни 2027 година. Роденият във Франция национал на Гваделупа нямал намерение да се завръща в Борисовата градина.

Неговият мениджър му намерил два отбора – в арабския свят и в Китай, но Фаетон искал да премине в нов клуб със статут на свободен агент. Причината е ясна – така ще получи по-голяма заплата, пише Блиц.



В ЦСКА обаче държат Матиас да се яви на първата тренировка утре и да проведат разговори за бъдещето му.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

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