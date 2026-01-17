реклама

Чужденец се свлече и почина на булевард във Варна

17.01.2026 / 17:18 0

снимка Булфото

35-годишен чужденец е починал на варненския булевард "Владислав Варненчик" този следобед, съобщиха от полицията в града.

По данни на свидетели човекът се разхождал, но изведнъж се свлякъл на земята. 

На мястото на инцидента има полиция. 

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!

 

 


реклама
Коментари
Коментирай чрез Facebook

Последни новини
реклама
Форум
реклама

реклама
 
Всички права запазени © 2011 - 2026 Petel.bg Изработка и техническа поддръжка Дот Медиа
затвори X
реклама