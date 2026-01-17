Чужденец се свлече и почина на булевард във Варна
17.01.2026 / 17:18 0
снимка Булфото
35-годишен чужденец е починал на варненския булевард "Владислав Варненчик" този следобед, съобщиха от полицията в града.
По данни на свидетели човекът се разхождал, но изведнъж се свлякъл на земята.
На мястото на инцидента има полиция.
Редактор "Екип на Петел",
