Чужденец взе "Мерцедес" под наем и го подкара по пешеходна зона в Разград

Глобиха нидерландски гражданин, шофирал в пешеходна зона в Разград, съобщиха от Областната дирекция на МВР. Спешната проверка по случая, за който бе съобщено в социалните мрежи, е разпоредена от директора на областната старши комисар Диян Симеонов. Той се е самосезирал след публикации, придружени със снимков материал, които показват как лек автомобил с бургаска регистрация се движи по централния пешеходен площад в Разград.

Служители на Районно управление – Разград са издирили и установили шофьроа на "Мерцедеса". Оказва се, че той е нидерландски гражданин, кюрд по народност, на 40 години. Мъжът е отведен в Районното управление, където е обяснил, че бил на гости в Попово и от там взел кола под наем, допълват от полицията.

Нарушителят е санкциониран по чл.15, ал.7 и чл.5, ал.1, т.1 от Закона за движение по пътищата. За двете нарушения той ще плати общо 150 лв., казаха пред БТА от ОДМВР в Разград. По данни на полицията предвид факта, че е чужд гражданин, глобата трябва да бъде заплатена на момента.

