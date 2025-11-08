Чужденци сигнализират за системно насилие над кучета в Добричко

Пиксабей

Пет кучета са застреляни край генерал-тошевското село Малина. Това предизвика бурно възмущение у чуждестранната общност, която живее в населеното място, грижи се за бездомните животни и им намира осиновители в Германия. Германци и англичани апелират да спрат издевателствата над четириногите.

Кели Уорд живее от години в село Преселенци. Но не може да свикне с факта, че местните хора постоянно изоставят домашните си любимци.

"Намерих кучетата една сутрин. Пет животни бяха изоставени и тичаха по пътя. Нахраних ги. По-късно през деня се върнах да ги нахраня отново. Казах на германските е си приятели, че също могат да помогнат. На следващия ден се върнах и ги намерих простреляни и одрани. Не заслужаваха това", разказва пред Нова телевизия Кели Уорд.

"Според мен това е абсурдно, дори съгласно българското наказателно право. Това е престъпление. Да избият кучетата и да им отрежат ушите и скалповете е немислимо за мен. Обичам България, харесва ми да живея тук, но трябва да се преосмисли отношението към животните", категоричен е германецът Йенс Хесе.

Край убитите животни, покровителите им намират гилза от ловна пушка и сезират полицията.



"Едва ли не са им казали, че това е нормално, така е по време на лова и тези животни е нормално да бъдат ей така унищожавани!", твърди Ани Димитрова

"Живея в Малина от четири години и съм бил свидетел на много жестокости. Няколко кучета просто бяха отровени на улицата, лежаха там и никой не го интересуваше. Изоставени да се оправят сами. Едно кученце се удави, три оцеляха и сега, Слава Богу, са в Германия с добри хора", твърди Холгер Кльонцке.

Йенс Хесе се грижи постоянно за изоставени четириноги, които прибира от улицата. Нарича дома си в село Преселенци „кучешки рай” и се определя като природозащитник.- Холгер Кльонцке

"Работя с германски ветеринарен лекар и изпращам по две в Германия всеки месец. Някои от кучетата бяха сериозно ранени - простреляни или блъснати от кола. Оперирам ги във Варна и след това ги приютявам, докато им намеря добри семейства в Германия", споделя мъжът.

До момента е спасил около 50 животни като дори е превърнал лятната си къща в кучешки подслон за зимата."Забелязахме, че напоследък много кучета изчезнаха. Опитвате се да изградите доверие с тях, да ги приютите, грижите се, водите ги на ветеринар, кастрирате ги, но след това кучетата изчезват за една нощ. А за мен като активист за правата на животните - това е неприемливо", твърди Йенс.



От полицията в Добрич заявиха, че случаят е докладван на прокуратурата. Държавното обвинение образува досъдебно производство. В община Генерал Тошево няма подаден сигнал за конкретния инцидент край Малина, но жалби от други места не липсват.

"Получават се много сигнали за жестокости, за недобро отношение към кучета, включително за бездомни, както и за домашни. Практиката е - отива се на място, проверява се сигналът, ако е за санкция, се санкционира лицето, при условие, че се докаже жестокостта и че то е извършило деянието", заяви Галина Георгиева, главен експерт еколог в община Генерал Тошево.

Тази задача обаче е по-трудна и от овладяването на популацията на бездомните животни. "Повечето средства се осигуряват чрез постъпленията за домашните любимци, които са регистрирани в „Местни данъци и такси” при общината. Тази такса при нас е незначителна - 6 лева на куче на година", твърди Георгиева.

Само за залавяне и обработка на едно куче са нужни поне 100 лева. Генерал Тошево е малка община и няма собствен приют, а договор с неправителствена организация, която настанява само болни и крайно нуждаещи се животни.

