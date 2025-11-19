Чужденците разпродават имотите си и напускат България

Пиксабей

Сериозно намаление на покупките на имоти от чужденци у нас, отчита БНБ. Нетният поток от инвестиции на чуждестранни лица в недвижими имоти е отрицателен в размер на 15.9 млн. евро, при отрицателен нетен поток от 7,1 млн. евро за януари – септември 2024 г.



Данните показват, че повече чужденци продават своите имоти в България, от тези които купуват такива. Най-често това са руснаци и англичани. Тази тенденция се запазва през последните години след началото на войната в Украйна и въведените санкции за руски фирми и граждани.

Преките инвестиции в страната за януари – септември 2025 г., са в размер на 2,533 млрд. евро и нарастват с 437,8 млн. евро (20,9%) спрямо този за януари – септември 2024 г., когато са били 2,095 млрд. евро.



През септември 2025 г. потокът е положителен в размер на 473 млн. евро, при положителен поток от 370,2 млн. евро за септември 2024 г.



Дяловият капитал (преведени/изтеглени парични и апортни вноски на нерезиденти в/от капитала и резервите на български дружества, както и постъпления/плащания по сделки с недвижими имоти в страната) е положителен и възлиза на 316,7 млн. евро за януари – септември 2025 г.



Той е по-голям с 296,1 млн. евро от този за януари – септември 2024 г., който е положителен в размер на 20,5 млн. евро.

