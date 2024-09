CINELAND® завръща IMAX изживяването® в „CINELAND GRAND MALL“ - Варна

IMAX® локацията ще отвори врати отново в „Cineland Grand Mall - Варна в края на ноември 2024 г.

Cineland®, новият оператор на кинокомплекса в Grand Mall - Варна, обяви днес, че зрителите, които ще посещават кинокомплекса, отново ще могат да се насладят на най-иновативното в света кино изживяване, когато IMAX® локацията отвори врати отново в края на ноември тази година. IMAX локацията ще бъде изцяло обновена с луксозни „реклайнър“ седалки, нов интериор и много нови услуги като част от проекта на Cineland за реновиране на кинокомплекса. IMAX залата ще бъде специално проектирана за използване в Cineland Grand Mall кинокомплекса.

Авангардната прожекционна система на IMAX, съчетана с персонализирана геометрия на залата и мощен цифров звук, предоставя кристално чисти изображения и разтърсващ звук, създавайки потапящо кинематографично изживяване, което публиката не може да получи никъде другаде. Киноманите, които ще посетят IMAX в Cineland Grand Mall, наистина ще бъдат „транспортирани“ в най-големите блокбастъри.

„ Ние, от Cineland, сме много горди от постигнатото споразумение с IMAX за повторно отваряне на IMAX кинозалата в Grand Mall и за извеждане на кино изживяването на възможно най-високо ниво. Никоя друга технология не може да предложи толкова висок стандарт за кинематографично изживяване, както IMAX. Гигантският екран, геометрията на залата, IMAX DMR и оборудването са толкова уникални, че осигуряват върховно, завладяващо кинематографично преживяване“, каза Божидар Илиев, главен изпълнителен директор на компанията.

„ Развълнувани сме да си партнираме със Cineland за първи път в нашата IMAX локация в Grand Mall Варна“, каза Джон Шрайнер, старши вицепрезидент на Theatre Development, EMEA в IMAX. „Публиката в целия град ще може да изживее кристално чистия образ и завладяващия звук на IMAX, когато киното отвори отново по-късно тази година.“

Филмите, показвани в киносалона на IMAX, ще бъдат дигитално ремастерирани специално за IMAX със собствена технология IMAX DMR® (цифрово ремастериране). Процесът на DMR се възползва напълно от яснотата, детайлите и размера, които IMAX може да предостави, трансформирайки филмите, за да произведе възможно най-добрата версия на визията на режисьора. Саундтракът също ще бъде ремиксиран за собствена звукова технология IMAX.

Всички IMAX екрани се наблюдават 24/7/365 от Центъра за мрежови операции на IMAX (NOC), като гарантира, че всеки екран и прожекция са напълно оптимизирани с най-модерната технология на IMAX.

За Cineland

Cineland е най-бързо развиващият се български кинооператор. Grand Mall – Варна ще бъде най-новото попълнение в портфолиото на компанията и ще се стреми да бъде най-модерният кинокомплекс в страната. След откриването на новия комплекс Cineland ще оперира обекти в градовете София, Варна, Перник, Велико Търново, Плевен, Габрово, Карлово и Търговище. Cineland има много високи стандарти за комфорт и за кино изживяване, което предлага на публиката. Предлага и множество дигитални услуги чрез уебсайта и мобилните приложения.

За IMAX Corporation

IMAX, иноватор в развлекателната технология, съчетава патентован софтуер, архитектура и оборудване, за да създаде изживявания, които ви отвеждат отвъд ръба на седалката ви в свят, който никога не сте си представяли. Най-добрите филмови режисьори и студия използват IMAX системи, за да се свързват с публиката по изключителни начини, превръщайки мрежата от кина на IMAX сред най-важните и успешни кино платформи за разпространение на филми за големите кино-събития по целия свят.

IMAX е със седалище в Ню Йорк, Торонто и Лос Анджелис, с допълнителни офиси в Лондон, Дъблин, Токио и Шанхай. Към 30 юни 2024 г. има 1780 IMAX системи (1705 търговски кино мултиплекса, 12 търговски дестинации, 63 институционални), работещи в 89 държави и територии. Акциите на IMAX China Holding, Inc., дъщерно дружество на IMAX Corporation, се търгуват на Хонконгската фондова борса под борсов код „1970“.

IMAX®, IMAX® 3D, Experience It In IMAX®, The IMAX Experience®, DMR®, Filmed For IMAX®, IMAX LIVE™ и IMAX Enhanced® са търговски марки и търговски имена на IMAX Corporation или нейните дъщерни дружества, които са регистрирани или по друг начин защитени от законите на различни юрисдикции. За повече информация посетете www.imax.com.

Можете също да се свържете с IMAX в Instagram (www.instagram.com/imax), Facebook (www.facebook.com/imax), LinkedIn (www.linkedin.com/company/imax), X (www.twitter.com/ imax) и YouTube (www.youtube.com/imaxmovies).

*публикация

За реклама в "Петел" на цена от 60 лева без ДДС на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!