CNN: Иран атакува самолетоносача "Абрахам Линкълн", Кувейт, Катар, ОАЕ и Бахрейн

Иран е нанесъл ракетни удари по американски военни обекти в Близкия изток в отговор на съвместната операция на САЩ и Израел срещу ирански цели. За експлозии се съобщава в Бахрейн и Обединените арабски емирства, предаде Блиц.

Според CNN сред поразените цели е американска база в Бахрейн – ключов съюзник на Вашингтон в Персийския залив и постоянен дом на щаба на Пети флот на Военноморските сили на САЩ в Манама. Местни медии, позовавайки се на източници, съобщават, че сервизният център на флота е бил подложен на ракетна атака.

Reuters предава, че и американската база в Абу Даби е станала мишена на ирански удар. Към момента няма официална информация за нанесени щети по военната инфраструктура.

В Кувейт е обявена въздушна тревога, а Кувейт и Катар временно са затворили въздушното си пространство. Според CNN общо четири американски бази в региона са били обект на атаки – авиобазата Ал-Удейд в Катар, Ал-Салем в Кувейт, Ал-Дафра в ОАЕ и базата на Пети флот в Бахрейн.

Междувременно израелският „9 канал“ съобщава, че Иран е атакувал и самолетоносача на Военноморските сили на САЩ USS „Абрахам Линкълн“ в Арабско море. Към този момент няма официално потвърждение от американска страна.

Ситуацията в региона остава изключително напрегната, като опасенията от по-широка ескалация на конфликта нарастват.

Припомняме, че както БЛИЦ писа по-рано Израел започна превантивна атака срещу Иран. Израелският министър на отбраната Израел Кац заяви, че "превантивният удар" е бил насочен към "премахване на заплахите срещу държавата Израел", без да навлиза в детайли за естеството на заплахите.

В изявлението си тази сутрин той обяви "специално и постоянно извънредно положение" в цялата страна.

Американският президент Доналд Тръмп пък потвърди, че Съединените щати също са започнали голяма бойна операция в Иран.

В същото време служебният премиер Андрей Гюров свика Съвет по сигурността във връзка с усложнената международна обстановка.

