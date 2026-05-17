CNN: От закачлив клубен хит, Bangaranga излезе големият победител на „Евровизия“

Стопкадър sᴜᴘᴇʀ ᴛᴠ

Българката Дара триумфира на тазгодишното издание на Евровизия след политически заредено издание на конкурса, което беше разтърсено от бойкота на няколко държави заради продължаващото участие на Израел. Това написа в уводния си материал американската медийна мрежа CNN.

Очакваше се песента ѝ „Bangaranga“, закачлив клубен хит, изпълнен с изящна хореография, да се представи добре, но се оказа изненадващо популярна както сред журито, така и сред публиката, побеждавайки втория в класирането Израел в напрегнат финал.

В крайна сметка 27-годишната певица се наслади на наистина убедителна победа, завършвайки със 173 точки пред израелца Ноам Бетан – най-голямата разлика в победата в историята на конкурса.

Триумфът ѝ отбеляза и първата победа на България в конкурса за поп песни и първия път от 2017 г. насам, в който журито и публиката се обединиха около един и същ победител.

Но въпреки целия блясък и разкош на големия финал в събота във Виена, Австрия, песенният конкурс, в който изпълнители, представляващи различни, предимно европейски страни, се състезават, за да спечелят гласовете на публиката и журито, до голяма степен беше засенчен от политиката около него. Пет държави – Испания, Ирландия, Исландия, Словения и Нидерландия – бойкотираха тазгодишния конкурс заради участието на Израел в него, отбелязвайки най-голямата криза за събитието в неговата 70-годишна история.

„Няма да участваме в Евровизия, но ще го направим с убеждението, че сме на правилната страна на историята“, заяви в петък испанският премиер Педро Санчес.

Огромни групи фенове също бойкотираха обикновено радостния, бляскав спектакъл, а извън арената в събота някои хора, облечени като клоуни, носеха плакат с надпис „Обединени чрез геноцид“ – препратка към официалния слоган на конкурса „Обединени чрез музика“. Израел отрече всякакви обвинения, че войната му в Газа след атаките, водени от Хамас на 7 октомври, представлява геноцид.

Въпреки че по време на изпълнението на израелския Ноам Бетан по телевизията не се чуха освирквания, както беше по време на полуфинала във вторник, силни освирквания и подигравки отекнаха из арената, когато той за кратко поведе по време на гласуването на събитието, пише novini.bg.

Останалата част от състезанието се разви в обичайния си цветен парад от хеви метъл, денс боп и пауър балади. Сред тях бяха хърватското фолк-поп парче „Andromeda“, което съчетаваше традиционна хърватска музика с модерен поп, френското оперно парче „Regarde!“ и литовският изпълнител Lion Ceccah, който беше покрит със сребърна боя за изпълнението си на „Sólo Quiero Más“, което се бореше с възхода на изкуствения интелект.

„Човечество, обичам те“, заключи той след това.

Фаворитка на букмейкърите Финландия, представена от Пийт Парконен и Линда Лампениус с комбинация от пиротехническа постановка, тревожни текстове и соло на цигулка, завърши шеста. Междувременно, австралийката Делта Гудрем, истинска поп звезда в родината си, чийто мощен вокал я направи още една фаворитка, завърши четвърта. Румънката Александра Капитанеску завърши трета.

По традиция се очаква състезанието догодина да се проведе в България, в чест на тяхната победа, завършва материала на американския медиен гигант.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!