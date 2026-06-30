CNN: Путин не може да спре войната в Украйна, без да обяви решителна победа

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През последния месец безпрецедентната кампания на Украйна за използване на дронове достигна необичайни мащаби и за първи път от повече от четири години суровата реалност на войната стана очевидна за обикновените руснаци. Това обаче изглежда не оказва особено влияние върху плановете на руския президент Владимир Путин, пише CNN, цитира Новини.бг.

Украинската кампания от удари има за цел да изтощи руската военна икономика, като увеличи икономическите и политическите разходи за Кремъл от продължаването на войната. Целите се подбират внимателно: нефтопреработвателни заводи, нефтени терминали, военноморски кораби, заводи за производство на оръжие в дълбочина на руската територия.

В цяла Русия медиите отразяват нарастващите опашки от автомобили пред бензиностанциите поради недостига на гориво. Дори за Кремъл, който често омаловажава болезнените си неуспехи, суровата реалност стана трудна за игнориране.

Така през уикенда Путин проведе извънредно съвещание и съобщи, че националните запаси от бензин са намалели до тревожно ниво.

Путин също така съобщи, че се обсъжда въпросът за пълна забрана на износа на дизелово гориво – след като по-рано заместник-министър-председателят заяви пред журналисти, че такава забрана не е необходима.

Той също така заяви, че Русия трябва да "сведе до минимум въздействието на терористичните атаки върху нашите граждански цели и инфраструктура“ – това е явен обрат, след като по-рано Путин определи ударите на украинските безпилотни летателни апарати като незначителни.

Както отбелязва CNN, иронията е, че по-рано систематичното разрушаване на украинската енергийна инфраструктура беше една от най-целенасочените военни стратегии на Русия. Сега Украйна, изглежда, е обърнала тази логика наопаки и руснаците започват да усещат на собствения си гръб последствията от тази стратегия.

Това вдъхва надежда на западните официални лица и експерти, които отбелязват, че ситуацията за Украйна се променя, тъй като украинската кампания е прекъснала руските доставки на гориво и военна техника, забавяйки усилията на Москва на бойното поле.

Въпреки това би било грешка да се смята, че настоящите проблеми на Русия ще принудят Кремъл да отстъпи, смята изданието. Поне не в близко бъдеще:

"През последните десетилетия Путин си е изградил относително крехък образ на безкомпромисен лидер – факт, който прави капитулацията, отстъплението или дори компромиса в Украйна невероятно малко вероятни и трудни за него“.

Според най-оптимистичните западни оценки в резултат на руската инвазия са загинали и ранени над един милион души, като в същото време Русия все още не контролира четири украински региона, върху които има претенции.

"Всяко уреждане, което не може да бъде представено в Москва като решителна победа, рискува да провокира сериозни вътрешнополитически разногласия“, смята американската медия.

Така че, макар и настоящият недостиг на гориво в страната да е болезнена реалност, той не бива да се приема като бяло знаме.

Редактор "Екип на Петел",

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