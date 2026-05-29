CNN започна знаково дело срещу компания за изкуствен интелект

Кадър CNN

CNN съди Perplexity, обвинявайки компанията с изкуствен интелект в незаконно копиране и разпространение на съдържание на CNN.

Делото в четвъртък се присъединява към дълъг списък от съдебни действия, предприети от издатели като The New York Times срещу стартъпи в областта на генеративния изкуствен интелект. Но това е първото дело за авторски права върху изкуствения интелект на CNN и се смята, че е първото, предприето от която и да е телевизионна мрежа.

Съдебните дела са част от по-широки усилия за гарантиране, че доставчиците на новини са справедливо компенсирани в свят, където чатботове и други инструменти с изкуствен интелект насочват новините си към потребителите в голям мащаб.

Големите новинарски компании възприемат двустранен подход, като в някои случаи завеждат дела за нарушаване на авторски права, а в други сключват споразумения за лицензиране на съдържание с фирми за изкуствен интелект.

„Делото на CNN защитава твърдението, че Perplexity, компания, оценявана на десетки милиарди долари, не трябва да може да краде от организации, които създават оригиналното съдържание, което Perplexity експлоатира“, заяви говорител на CNN в изявление. „Обществото разчита на висококачествена новинарска журналистика, докладвана от човешки същества, за да разбере света, който често е опасен и скъп за производство. Търговските оператори могат и трябва да плащат, за да я използват.“

„Не можете да защитите фактите с авторски права“, каза главният комуникационен директор на Perplexity Джеси Дуайър в изявление пред CNN.

Документът, подаден в Окръжния съд на Съединените щати за Южния окръг на Ню Йорк, показва, че CNN е искала да сключи сделка за съдържание с Perplexity миналата година, но не е постигнала съгласие за условията.

„В резултат на това, преди и след преговорите на Perplexity със CNN, Perplexity знаеше, че не ѝ е разрешен достъп до съдържанието на CNN или да използва нейните търговски марки или марки за услуги“, се казва в иска.

В изявление мрежата подчерта, че „активно приема възможностите, които изкуственият интелект създава“ и има „множество търговски партньорства, активни споразумения и текущи дискусии с отговорни участници в индустрията“.

Една такава сделка, с Meta, беше публично обявена миналия декември.

В изявлението се казва, че CNN би предпочела „разумни лицензионни споразумения“ с операторите, „но ако те откажат да го направят, както Perplexity досега отказваше, ще трябва да платят чрез съдебни обезщетения. Няма безплатен вариант“.

News Corp, The New York Times, Chicago Tribune, Encyclopedia Britannica и японската медийна компания Yomiuri Shimbun също предприеха съдебни действия срещу Perplexity през последните две години.

Въпреки това, издатели, включително Gannett, TIME, Le Monde и Der Spiegel, обявиха сделки с Perplexity през същия период.

По-рано тази година, в правен отговор на Times и Tribune, Perplexity заяви, че опитите „да се спре тази новаторска технология чрез монополизиране на фактите ще се провалят на основни принципи на правото на интелектуална собственост, които постоянно са позволявали съществуването на иновативни технологии като Perplexity“.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!