CUBA BEACH BAR – вашето място на плажа във Варна
CUBA BEACH BAR е на Варненския плаж с неповторима визия, неустоим чар и супер мощен саунд от най-ново поколение. Тук, на брега на морето, Ви очакват незабравими летни мигове.
Започнете деня си при нас със сутрешно кафе и фреш. През деня, докато трупате тен, пийте освежаващи коктейли на удобните шезлонги и веселите "барбарони".
Вечерите са запазени за уникални партита с известни ди джеи. Следете ни във ФБ и не пропускайте купоните! ВХОД СВОБОДЕН!
CUBA BEACH BAR, Южен плаж-Варна! Вашето лято е при нас!
CUBA BEACH BAR – Вашето място на плажа във Варна!
CUBA BAR - БАРЪТ НА БРЕГА МОРЕТО!
CUBA BAR - ВХОД СВОБОДЕН!
Работим за Вас всеки ден от 8.00 до 4.00.
Разервации приемаме на телефон 0888 500 658.
Последвайте ни и във фейсбук - CubaBeachBar.Varna
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