CUBA BEACH BAR е на Варненския плаж с неповторима визия, неустоим чар и супер мощен саунд от най-ново поколение. Тук, на брега на морето, Ви очакват незабравими летни мигове.

Започнете деня си при нас със сутрешно кафе и фреш. През деня, докато трупате тен, пийте освежаващи коктейли на удобните шезлонги и веселите "барбарони".

Вечерите са запазени за уникални партита с известни ди джеи. Следете ни във ФБ и не пропускайте купоните! ВХОД СВОБОДЕН!

CUBA BEACH BAR , Южен плаж-Варна! Вашето лято е при нас!

CUBA BEACH BAR – Вашето място на плажа във Варна!

CUBA BAR - БАРЪТ НА БРЕГА МОРЕТО!

CUBA BAR - ВХОД СВОБОДЕН!

Работим за Вас всеки ден от 8.00 до 4.00.

Разервации приемаме на телефон 0888 500 658.

Последвайте ни и във фейсбук - CubaBeachBar.Varna

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