ChatGPT 5 вече мисли вместо нас - ето как да го използваме
Кадър България он ер
Новият модел на ChatGPT вече е достъпен за един милиард потребители безплатно, което представлява сериозен скок в достъпността на изкуствения интелект.
"Сега, всъщност ChatGPT 5 беше, може би, най-очакваният нов продукт в сферата на изкуствения интелект от доста време. Очакванията малко се забавиха, дотолкова че започнаха да достигат точка на прегаряне и хората си мечтаеха той да бъде толкова умен, че да прави нови научни открития и да е истинска експлозия на интелект. Когато се появи ChatGPT 5, обаче, се оказа, че това не се случва, и много хора останаха разочаровани", коментира обучителят в сферата на изкуствения интелект Иван Цукев пред "България сутрин".
Въпреки че очакванията за революционни научни открития при ChatGPT 5 се оказаха преувеличени, моделът представлява значителен напредък.
Основни промени и достъпност
Една от ключовите промени е масовото предоставяне на най-новата версия на огромен брой хора. Докато преди безплатните потребители използваха ограничени версии на ChatGPT 4, сега всички имат достъп до пълния модел, което прави преживяването значително по-богато и полезно.
"700 милиона потребители влизат поне веднъж седмично, за да го ползват, и това показва, че вече достигаме масово използване. При нас тенденцията е подобна", подчерта Цукев в ефира на Bulgaria ON AIR.
Как да работим ефективно с ChatGPT
Един от основните уроци при работа с ChatGPT е, че комуникацията с него изисква умение – задаването на правилните въпроси и даването на подходящ контекст са ключови за получаване на качествени отговори.
"Трябва да развием умение за работа с ChatGPT – да задаваме правилните въпроси, да даваме контекст и да имаме формули за това как да ги задаваме. Основният проблем е, че ако зададем глупав въпрос, вероятността да получим некачествен отговор е голяма. Много хора, особено през предишните години, когато моделите не бяха толкова добри, задаваха неправилни въпроси, получаваха лоши отговори и решаваха, че системата не работи", допълни Цукев.
