Cloudflare: Мислим, че инцидентът вече е разрешен!

Cloudflare - компанията, при която технически проблем срина голяма част от Интернет, заяви, че сривът на Мрежата вече е приключил.

"Внедрена е корекция и смятаме, че инцидентът вече е разрешен. Продължаваме да следим за грешки, за да гарантираме, че всички услуги са върнати към нормалното си функциониране", написаха от компанията в официалната си уебстраница.

В съобщението не се посочва какво точно е довело до срива.

Посетителите на сайтове като ChatGPT, Facebook, AWS (Amazon Web Services), bet365, Canva, Spotify, BrightHR, League of Legends и др. виждаха съобщение за грешка, че заради проблеми в Cloudflare страницата не може да бъде заредена, припомня Фокус.

Cloudflare е част от интернет инфраструктурата, която предоставя голяма част от основните технологии, движещи днешното онлайн изживяване. Това включва инструменти за защита на сайтове от кибератаки и за поддържане на работата им при голям трафик.

