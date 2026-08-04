Corriere della sera: Български неонацисти опитаха да нахлуят в хотел в София с италиански ученици от еврейски произход

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Група неонацисти е направила опит да нахлуе в хотел в София, в който са били настанени еврейски младежи от Италия. Инцидентът е станал на 2 август и е предизвикал сериозно напрежение сред тийнейджърите и техните придружители, предаде Евроком.

По информация на Corriere della sera, групата е блокирала входа на хотела, където са били отседнали ученици от Милано и Рим заедно със своите възпитатели. На разпространени кадри се виждат младежи, облечени в черно, които са се събрали пред сградата, скандират нацисткия лозунг „Sieg Heil“ и отправят нацистки поздрави.

Председателят на Еврейската общност в Рим Виктор Фадлун остро осъди случилото се и заяви, че е неприемливо еврейски деца да бъдат подлагани на подобни прояви на омраза в държава от Европейския съюз.

„Нашите деца не могат свободно да пътуват из Европа, без да бъдат изложени на насилие и словесна агресия от страна на антисемити. Имаше дълги минути на напрежение, защото след намесата на полицията неонацистите се върнаха и отново блокираха входовете на хотела, отправяйки заплахи към нашите младежи“, заяви Фадлун.

Той подчерта, че Еврейската общност в Рим категорично осъжда поредния случай на антисемитизъм, насочен срещу италиански еврейски тийнейджъри и техните възпитатели.

„Призоваваме българските власти да изяснят всички обстоятелства около нападението, а виновните да бъдат възможно най-скоро установени и изправени пред правосъдието“, допълни той.

Случаят предизвика силен обществен отзвук в Италия, като местни организации настояват за бързо разследване и категоричен отговор срещу проявите на антисемитизъм и крайнодясно насилие.