кадър: Bulgaria ON AIR

Коалицията "Продължаваме промяната-Демократична България" предупреди, че България е по-застрашена от Полша при хибридни атаки, включително такива с дронове.

"Атаката с дроновете реално има няколко възможни обяснения. Едното е да се провери чисто военната организация и как ще се противодейства. Другото, към което аз съм по-склонен да вярвам, е да се провери каква е социалната нагласа към това. Да се види какво се случва в социалните мрежи в дадената държава, която е под атака. Полша и България са доста различни в нагласите на хората, които са там. Една подобна атака ще даде много по-ясна представа на руските служби какво точно се случва в България. Подобна атака в България би била с много по-тежки последици, тъй като тя ще предизвика много по-спорни дискусии в общественото пространство", каза депутатът от ПП-ДБ д-р Александър Симидчиев в студиото на "Денят ON AIR".

Той постави акцент върху необходимостта ДАНС да се съсредоточи върху основната си задача - защитата на националната сигурност.

"Винаги когато едни служби започнат да се занимават с не съвсем характерни за тях неща, се измества фокусът от същностната им работа. Тяхната работа е да защитават националната ни сигурност. Когато има други неща, с които те се занимават, националната сигурност остава едно от многото и т.е. по-малко ресурс може да се отделя за нея. Ние имаме доста големи анклави в България, които са руска собственост, имаме доста голяма пета колона, така че от тази гледна точка ние сме особено рискова държава", коментира още д-р Симидчиев пред Bulgaria ON AIR.

Депутатът обяви, че ПП-ДБ ще внесе вот на недоверие срещу правителството утре, придружен с обширна документация - над 60 страници с конкретни факти, дати и предложения за решения.

"Завладяването на държавата е като вид туморно образувание. Знаете какъв е големият проблем на тумора? Той много се радва, че расте много бързо и е безсмъртен. Но всъщност той превзема нашия организъм и ние умираме в резултат на неговото безсмъртие. Именно същото се получава с превземането на държавата. Когато институциите биват превзети, те престават да могат да изпълняват дейностите си. Те гледат просто да бъдат верни към центъра на властта, който ги превзема. И оттам насетне се получава процес, който е изключително неблагоприятен за организма. А нашето общество е един сложен организъм", заяви д-р Симидчиев.

По думите му това не е просто критика към сегашното управление, а предложение за алтернатива с конкретни стъпки за промяна.

Д-р Симидчиев подчерта, че ПП-ДБ ще търси подкрепа от всички парламентарни групи, но не на базата на партийни договорки, а на факти и аргументи.

