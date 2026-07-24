Д-р Ангел Мавровски: Над 70% от овцете в страната заминават за нелегално клане

Снимка БАБХ

Абсолютен колапс в борбата със заразните заболявания. Така коментира пред БНР бившият директор на Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) д-р Ангел Мавровски ситуацията със заболяванията по животните в страната.

"Това, което наблюдаваме, е безпрецедентно неглижиране на проблемите в здравеопазването на животните", заяви той, след като бяха открити поредни огнища на шарка по овцете в Южна България, а малко преди това - и огнище на бруцелоза по говедата, вследствие на което се стигна и до зараза на хора.

"Надявам се поредното огнище от шарка да не доведе до нова вълна. Но предвид ситуацията с множество нелегални движения в страната, за които ми сигнализират, твърде вероятно е да сме на прага на нова вълна", коментира Мавровски, цитиран от news.bg.

Той уточни, че визира нелегалния транспорт и нелегалните кланици. "Над 70% от овцете в страната заминават за нелегално клане", изтъкна бившият шеф на БАБХ. Ангел Мавровски изтъкна, че месо от нелегални кланици отива в легално регистрирани предприятия и достига до крайните потребители. "Ако настоящото ръководство на агенцията има желание, мога да им посоча съответните обекти. Въпросът е, че не забелязвам воля за борба", посочи той.

Д-р Мавровски каза още, че към момента трима души за засегнати от бруцелоза. "За съжаление, в следващите дни може да станем свидетели на повече. Това е в района на Симитли. Няколко огнища са", допълни той и подчерта, че контролът трябва да е много по-строг.

Припомняме, че през май Мавровски беше освободен от поста директор на БАБХ. Той алармира за възможност за манипулация на данните за пестициди в плодовете и зеленчуците на "Капитан Андреево".

Ангел Мавровски беше назначен на поста в края на февруари от служебното правителство и през последните месеци дейността му се свързва със сериозни разкрития за незаконни кланици, затворени месопреработвателни предприятия и тонове унищожена продукция заради неспазване на законовите изисквания за безопасност.

Редактор "Екип на Петел",

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