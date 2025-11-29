реклама

Д-р Ангелова: Пациентите с астма и белодробни проблеми да се пазят от праха от Сахара

29.11.2025 / 12:38 1

кадър Нова телевизия

„Тази седмица в моя кабинет наблюдавах влошаване на моите пациенти с бронхиална астма и хронично-обструктивна белодробна болест. И то влошаване не от вирусни инфекции, а от повишените концентрации на фини прахови частици от твърдото гориво, автомобилните газове. Връщайки се една седмица назад, метеоролозите ни съобщиха, че има сахарски прах”, обясни по Нова телевизия пулмологът д-р София Ангелова.

Тя посъветва пациентите да не пропускат медикаментите си.  

„Трябва да следим информацията за сахарския прах. Дори и здравите хора трябва да се пазят, да се избягва спортуване. Да обърнем внимание на децата, на бременните”, посъветва д-р Ангелова.  Посъветва хората в такива периоди да носят маски, когато излизат навън. 

 

kris (преди 3 минути)
Рейтинг: 538617 | Одобрение: 100657
А останалите да дишат с пълни гърди.....Гати и доктора !!
Аз мога! Трудно е да съм съвършен, но ми се налага!

