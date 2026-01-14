Д-р Анка Баева, РЗИ-Варна: Имаме готовност да продължим и затегнем мерките срещу грипа

кадър Нова нюз

редактор Веселин Златков

Грипът не ни изненада, просто дойде по-рано, това каза по Нова нюз д-р Анка Баева от РЗИ-Варна. Тя заяви, че здравната инспекция има готовност да удължи мерките срещу грипа, между които е и преминаването на училищата на онлайн режим на обучение. Дали ще се стигне до това ще стане ясно на 19 януари, ден преди срока на сегашната ситуация на епидемия, обявена от 14 до 20 януари.

Имаме готовност и да затегнем мерките,, подчерта д-р Баева и допълни, че всичко зависи от статистиката за разпространението на грипния вирус.

Има 102 случая на усложнения от грип във Варна до момента, като болните са настанени в болниците, съобщи тя.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!