Д-р Асен Ангелов: ЕК не ни каза „режете разходите“, а „реформирайте приходите“

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Докладът на Европейската комисия е първата полза за България след влизането ѝ в еврозоната. Това каза в „Интервюто на деня“ финансистът и бивш директор на Агенцията по заетост д-р Асен Ангелов.

По думите му докладът е изключителен - много точен, много ясен и експертен. „Дори бих казал, че е готов за управленска програма. Отваряш, четеш, спазваш препоръките и това може да помогне на абсолютно всеки управленец“.

„Комисията не ни казва, че имаме проблем с дефицита. Тя ни казва нещо по-ясно – имаме проблеми както с разходната, така и с приходната част на бюджета. Те не ни казват: „Режете разходи“. Не казват: „Спрете да харчите“. Казват, че растежът на икономиката и икономическата база не могат да поемат такъв темп на разходите“, обясни експертът.

Според него се казва нещо още по-ясно – най-важното е да направим реформа в приходите, а не толкова да се взираме в разходната част.

„Много хора говорят за приходите. Дори ще се появят хора, които ще кажат: „Не сте прави. Всяка следваща година от последните няколко имаме рекордни приходи в България“. Само че тук е голямата заблуда. Да, приходите наистина всяка година са по-високи от предишната. Но ние ги черпим от грешното място“, поясни той.

По думите на Ангелов тези приходи не идват от ръста на икономиката. „Те идват от инфлацията, от ръста на цените, от голямото потребление в България. И от ДДС. Защото колкото повече потребяваме при по-високи цени, толкова повече растат данъчните приходи в бюджета“.

„И тогава се появяват политици, които казват: „Имаме пари, нека да харчим“. Само че не ги харчим за секторите, които впоследствие ще генерират нови приходи“, каза той.

Според него добрата практика е да се поучим от този опит, а не да търсим държави като утеха и оправдание, че ние не сме чак толкова зле.

„Съвсем доброволно сме приели тези изисквания, когато сме влезли в еврозоната, както и всички останали държави. Когато попаднем под такава процедура, имаме поне два избора – да реагираме адекватно и експертно или да не реагираме“, смята Ангелов.

„Когато не реагираме, няма да извлечем ползи, а в най-лошия сценарий може да стигнем и до финансови санкции“, заключи той.

По думите му България винаги се е управлявала консервативно и от добри финансисти, поне до 2020 година. „Така пише и в този доклад. Нещо през последните години се обърка и този резултат е съвсем логичен. Превърнахме дефицита на компетентност в бюджетен дефицит“.

„Сигналите на икономиката са ясни – нямаме растеж, нямаме инвестиции, нямаме разкриване на нови работни места, нямаме производство, нямаме износ“, посочи експертът.

Според него Европейската комисия казва още нещо, което е много интересно - трябва изсветляване на икономиката.

„Реформа в приходната част в никакъв случай не означава повишаване на данъците. Както казва Европейската комисия, имаме достатъчно приходи, но те не могат да бъдат събрани ефективно и не стигат там, където трябва. Това са ясни индикации. Трябва да работим върху приходната част на бюджета“, допълни той.

Редактор "Екип на Петел",

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