Д-р Бистра Иванова: Няма проблем с качеството на маслото, открито в хладилна база "Мавера"

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Излязоха резултатите от изследването на кравето масло, открито в хладилна база „Мавера“ ООД в с. Подгумер, и наистина става въпрос за краве масло – няма манипулация и добавяне на немлечи мазнини. Няма проблем по въпроса с качеството, каза на брифинг пред медиите Бистра Иванова от Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ).

Тя добави, че продуктите все още са възбранени и продължават проверките. Предстои верификация на документите, очакваме от компетентните органи на страните доставчици да ги потвърдят, каза още Иванова, пише БТА.

Полицията установи над 35 тона храни с недоказан произход - 19 тона пилешко месо и 16 тона краве масло. Продуктите се намират в хладилна база „Мавера“ ООД в село Подгумер, в столичния район „Нови Искър“, съобщи на 29 юли на брифинг за медиите пред базата Милен Христов – началник на отдел „Икономическа полиция“ при Столичната дирекция на вътрешните работи (СДВР).

Редактор "Екип на Петел",

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