Д-р Бонева: Ако човек припадне на улицата от жегата, първото и най-важно действие е да се провери дишането и пулсът му

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Хората с хронични заболявания са в най-голям риск

На фона на обявения жълт код за опасни жеги в цялата страна, кардиологът от столичната болница „Александровска“ д-р Ценка Бонева предупреди за тежките последици от топлинния стрес върху организма, предаде БТВ. Специалистът призовава за повишено внимание, особено при пациентите с придружаващи заболявания, след като Световната здравна организация отчете над 7 300 жертви от последната гореща вълна в Европа.

Медиците са категорични, че жегите натоварват сериозно сърдечно-съдовата система, като най-застрашени са хората с вече съществуващи проблеми.

„Най-уязвимите групи са пациентите с хронични заболявания – с артериална хипертония, исхемична болест на сърцето, преживян инфаркт, мозъчно-съдови заболявания, сърдечна недостатъчност, захарен диабет, венозен тромбоемболизъм, белодробна тромбоемболия, както и хората с наднормено тегло“, обясни в ефира на bTV д-р Бонева.

По думите ѝ приемът на предписаните медикаменти остава абсолютно задължителен, но в някои случаи се налага лекуващият лекар да коригира дозите заради спецификата на времето.

„Високите температури водят до обилно изпотяване, разширяване на кръвоносните съдове и спад на артериалното налягане. Организмът включва компенсаторни механизми, които обаче увеличават риска от инфаркти и инсулти. Освен това чрез изпотяването се губят важни минерали – натрий, калий и магнезий, което повишава риска от нарушения в сърдечния ритъм“, предупреди кардиологът.

Симптомите на „тихия убиец“

Топлинният стрес често настъпва неусетно, поради което СЗО го определя като „тих убиец“. Специалистите напомнят, че продължителното излагане на температури над 35 градуса е критично.

„Той е тих, но и не толкова тих, защото засяга огромен брой хора. Освен рисковите групи, могат да пострадат и напълно здрави хора, ако подценят опасността и се излагат продължително на високи температури“, категорична е д-р Бонева.

Първите издайнически признаци на топлинно прегряване включват зачервяване на кожата, силно изпотяване, пулсиращо главоболие, слаб и ускорен пулс, гадене, повръщане и обърканост. В по-тежките случаи състоянието може да ескалира до пълна загуба на съзнание.

Лекарите съветват в горещите дни да се пият поне по два литра вода (или около 30 милилитра на килограм телесно тегло) и да се избягва престоят на открито между 11:00 и 17:00 часа. Кафето, алкохолът и сладките газирани напитки трябва да се ограничат, тъй като допълнително дехидратират тялото и свалят кръвното налягане.

Първа помощ и съвети за лятото

Ако човек припадне на улицата от жегата, първото и най-важно действие е да се провери дишането и пулсът му. Пострадалият трябва да бъде преместен на сянка, а околоните са длъжни незабавно да подадат сигнал на телефон 112.

„Можем да го охладим и да го полеем с вода, ако подозираме топлинно прегряване. Но зад загубата на съзнание може да се крие инфаркт, инсулт или друго сериозно състояние, затова е необходима бърза медицинска оценка“, разясни специалистът от „Александровска“.

Спортът не е забранен, но физическата активност трябва да се изнесе в хладните часове – до 10:00 часа сутринта или след 19:00 часа вечерта. Храната също трябва да се адаптира към сезона. Препоръчва се меню, богато на фибри, пресни плодове, зеленчуци и риба, за сметка на тежките и мазни ястия. За набавяне на ценни минерали кардиолозите съветват да се консумират праскови, кайсии и червени плодове, които са богати на калий, както и листни зеленчуци за магнезий.

Редактор "Екип на Петел",

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