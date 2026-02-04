Д-р Божилова: Получи се интересно с бюджета, но ново правителство трябва да го предложи

кадър Нова телевизия

редактор Веселин Златков

Сегашното Народно събрание няма легитимност да гласува нов бюджет, а служебното правителство не би трябвало да приема такова дългосрочно решение, това каза в „Пресечна точка” по Нова телевизия д-р Калина Божилова, активист от протестите на младите лекари. Тя коментира, че е станало „интересно” с бюджета, особено когато ГЕРБ са заявили, че самите те не го харесват.

Тя напомни, че именно бюджетът е станал причина за протестите, които доведоха до падането на правителството. Д-р Божилова каза също, че специално за младите лекари и в неприетия вариант на бюджета отново средствата не са били заложени така, както те искат, а и исканията им изобщо не се ограничават само с това.

По нейно мнение, бюджетът трябва да се предложи след изборите, когато стане ясно кого са предпочели избирателите и се създаде редовно правителство, което отговаря на вота.

