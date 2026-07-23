Д-р Брънзалов: Парите за здраве не стигат

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Късно снощи бюджетът на Националната здравноосигурителна каса за тази година беше приет. Предвидени са над 5 милиарда евро или с над 8 на сто повече спрямо 2025 г. С 10% нагоре е заложено за болничната помощ и лекарствата. Парите за извънболничната нарастват приблизително с 4 на сто. Междувременно от Българския лекарски съюз настояха за среща с премиера Радев и с финансовия министър Гълъб Донев.

Председателят на Управителния съвет на съсловната организация д-р Николай Брънзалов каза в ефира на "Пресечна точка", че когато трябва да се гласува бюджетът, се дава акцент на негативните явления в здравеопазването. Той обаче подчерта, че системата у нас разполага с малък бюджет и е трудно са се следват европейските стандарти, пише novini.bg.

„27% от бюджета на Касата отива за лекарства. В тях не са цените на лекарствата от клиничните пътеки. По наши изчисления общо от целия бюджет за НЗОК близо 40% отиват за медикаменти. От тези 27% половината като цена е тази на медикаменти за лечение на онкологични заболявания”, каза още той.

Брънзалов посочи, че от организацията са поискали среща с вицепремиера, за да дадат своите становища по различни въпроси и да обяснят как функционира системата в тези тежки условия.

Председателят на УС на БЛС беше категоричен, че парите за здраве не стигат, но качеството на здравните услуги е високо.

Един от негативите на системата, за които Брънзалов каза, че ще бъде обсъден на срещата, е източването на Здравната каса. Той подчерта, че от организацията имат идеи как да бъде спряно това с по-добри методи за контрол. „За нас контролът трябва да бъде превантивен, още преди момента, в който пациентът потърси здравна услуга”, допълни Брънзалов.

Той е на мнение, че е добра идея пациентите да попълват анкета за това какво качество на здравната услуга са получили, така той ще може да участва активно в контрола на сектора.

Редактор "Екип на Петел",

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