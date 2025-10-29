Д-р Брънзалов: Здравеопазването ни е европейско, но с мижаво заплащане

кадър бТВ

В момента нямаме никаква яснота как точно ще се случат всички предложения, коментирани в парламента. Това заяви пред БНТ в предаването “Денят започва” д-р Николай Брънзалов, председател на Българския лекарски съюз. Той направи коментар по отношение на възможното увеличение на заплатите на младите лекари.

Според експерта макар болниците в България да функционират като търговски дружества, здравната система не следва принципите на пазарната икономика. “В пазарната икономика действат принципите на търсене и предлагане, които определят цените на стоките и услугите. В здравеопазването обаче услугата има фиксирана цена – касата плаща толкова, колкото е определено, независимо от реалната стойност на труда”, обясни д-р Брънзалов.

Председателят на БЛС добави, че от миналата година няма промяна в цените на клиничните пътеки, а Националната здравноосигурителна каса се очертава да приключи с дефицит именно при болничната помощ.

“Миналата година 146 милиона лева бяха прехвърлени и изплатени на лечебните заведения от бюджета за 2025 г. Те се мъчат да оцеляват, не да се развиват. Има един парадокс, рано или късно някой трябва да пресече Гордиевия възел”, поясни д-р Брънзалов.

Той посочи, че при сегашните икономически параметри няма ресурс за устойчиво увеличение на заплатите, без това да се отрази в бюджета. “Публичните разходи за здраве у нас са 5,5% при средно 8–9% за ЕС. Разходите на домакинствата от джоба на пациента е 34%, при средно 11% за Европа.“

Председателят на БЛС подчерта още, че ако държавата реши да въведе фиксирани възнаграждения за младите лекари, трябва да гарантира и адекватно финансиране на лечебните заведения. “Нямаме нищо против фиксирани заплати, стига да има адекватно финансиране, но с тези параметри, които следи България, това е невъзможно”, на мнение е д-р Брънзалов.

Той коментира и увеличените средства за здравната каса през следващата година. “Ще има 870 милиона лева повече, но това идва основно от повишаването на минималната работна заплата и други финансови еквилибристики. Реално нищо не се променя – системата ще остане в същото положение.“

“Българската здравна система съществува на европейско ниво, но с никакво, мижаво заплащане”, обощи председателят на БЛС.

