Д-р Брънзалов: Здравеопазването ни е европейско, но с мижаво заплащане

29.10.2025 / 17:55 4

кадър бТВ

В момента нямаме никаква яснота как точно ще се случат всички предложения, коментирани в парламента. Това заяви пред БНТ в предаването “Денят започва” д-р Николай Брънзалов, председател на Българския лекарски съюз. Той направи коментар по отношение на възможното увеличение на заплатите на младите лекари.

Според експерта макар болниците в България да функционират като търговски дружества, здравната система не следва принципите на пазарната икономика. “В пазарната икономика действат принципите на търсене и предлагане, които определят цените на стоките и услугите. В здравеопазването обаче услугата има фиксирана цена – касата плаща толкова, колкото е определено, независимо от реалната стойност на труда”, обясни д-р Брънзалов.

Председателят на БЛС добави, че от миналата година няма промяна в цените на клиничните пътеки, а Националната здравноосигурителна каса се очертава да приключи с дефицит именно при болничната помощ.

“Миналата година 146 милиона лева бяха прехвърлени и изплатени на лечебните заведения от бюджета за 2025 г. Те се мъчат да оцеляват, не да се развиват. Има един парадокс, рано или късно някой трябва да пресече Гордиевия възел”, поясни д-р Брънзалов.

Той посочи, че при сегашните икономически параметри няма ресурс за устойчиво увеличение на заплатите, без това да се отрази в бюджета. “Публичните разходи за здраве у нас са 5,5% при средно 8–9% за ЕС. Разходите на домакинствата от джоба на пациента е 34%, при средно 11% за Европа.“

Председателят на БЛС подчерта още, че ако държавата реши да въведе фиксирани възнаграждения за младите лекари, трябва да гарантира и адекватно финансиране на лечебните заведения. “Нямаме нищо против фиксирани заплати, стига да има адекватно финансиране, но с тези параметри, които следи България, това е невъзможно”, на мнение е д-р Брънзалов.

Той коментира и увеличените средства за здравната каса през следващата година. “Ще има 870 милиона лева повече, но това идва основно от повишаването на минималната работна заплата и други финансови еквилибристики. Реално нищо не се променя – системата ще остане в същото положение.“

“Българската здравна система съществува на европейско ниво, но с никакво, мижаво заплащане”, обощи председателят на БЛС.

 

Коментари
Коментирай чрез Facebook
0
0
MrBean (преди 20 минути)
Рейтинг: 195012 | Одобрение: -1838
Щом пишеш значи си успял .. Пробва ли в ЮК и САЩ? А за връзването не се ли постара да научиш защо. Това е едно състояние в което не си с всичкия си и мижеш да си навредиш сам...но ти знаеш по -добре..Чакам и Пешо да се изкаже.
0
0
cron1 (преди 34 минути)
Рейтинг: 129195 | Одобрение: -17300
На мен ли ще ми ги разправяш тия, боклук?!? 4 ЧАСА чаках т.н. "бърза помощ", когато получих инсулт във Варна 2020 г!!! А после в болница Санта марина, МЕ ЗАКЛЮЧИХА С БЕЛЕЗНИК ЗА ЛЕГЛОТО!!! ДА ВИ ПИКАЯ НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО!!! ДОБРЕ, ЧЕ СЕ МАХНАХ ОТ БГ!!! СВИНЕ!!! ГнявГнявГняв
Марио Кроненберг
1
0
MrBean (преди 52 минути)
Рейтинг: 195012 | Одобрение: -1838
Ами това е европейското.За американското и британското се знае само ,че ще чакаме 20-30дни и ще ни изпишат парацетамол... Доколкото разбирам,това е проблем на НЗОК.На всеки 3 месеца трябва да се подписваш както пандизчия.Така е когато пандизчии ръководят държавата.За тях всички са престъпници.
1
0
Серж (преди 1 час)
Рейтинг: 226576 | Одобрение: 45331
Кое му е европейското бе докторе? Онзи ден чакахме 15 човека в коридора на онкото за да ни изпишат инжекциите, дето ни ги бият редовно. А аптеката откъдето се изписват и в съседната сграда...Чакахме около час и половина, и накрая на един възрастен човек му прилоша, та се разтичаха сестри, лекари и го хоспитализираха по спешност...Толкова ли е трудно онази пача, дето изписва съответния медикамент първо да натрака на клавиатурата, че е изписан и после да излиза, да пуши?...Гняв

