Д-р Брънзалов: Здравната вноска трябва да се повиши с поне 2%

Парите в здравеопазването не са достатъчни. Това показват сметките. Населението в България е застаряващо, а това е свързано с по-голяма здравна грижа. Парите като число на хората им изглеждат много, но не е така.

Това коментира пред бТВ шефът на Българския лекарски съюз д.р Николай Брънзалов.

Същевременно технологиите се развиват, всичко става все по-модерно, но е и по-скъпо. Парите, които България отделя за здравеопазване, са недостатъчни. Ние сме на последно място в ЕС по отделени пари на база БВП. Ние сме с най-ниската здравна вноска. Тези преди нас плащат 10%, а ние 8%. Ако не искаме доплащане в лечебните заведения, значи трябва да плащаме по-високи вноски, посочи той.

БЛС винаги се е произнасял за адекватен и превантивен контрол в здравеопазването по отношение на парите. Здравеопазването е един от основните стълбове ан държавността, коментира той.

Това, което трябва да се направи, е здравната вноска за гражданите да стане поне 10%. Второто нещо е да има контрол върху харченето - да не се допускат никакви нарушения. Въпросът с доплащането трябва държавата да го реши. Не може от нас лекарите да зависи всичко - и да сме достъпни, и да лекуваме качествено и евтино. Нужна е държавна намеса, коментира той.

Разберете, българските лекари искат да предоставят здравна услуга на високо ниво. Ние усвояваме най-новото, което се появява. Аз се гордея с българските лекари, защото те знаят, те умеят, те са в крак с модерната наука. Но всичко това изисква съответното финансиране, коментира докторът.

Има някои неща, които са много важни. Здравеопазването у нас е в топ 5 на работодателите в България. Общия икономически отпечатък на лечебните заведения е 7 млрд лв. и представлява 4,2% от БВП. Ние сме един от най-големите данъкоплатци. Айде сега да си направим сметката какво се случва в България. Искаме най-модерното лечение, апаратура, молекули, но да го направим безплатно - как да стане?, коментира той.

А младигте лекари, които протестират, смятам, че са застанали под грешните прозорци. Те трябва да протестират пред финансовото министерство, коментира той.

