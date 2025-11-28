Д-р Брънзалов: Здравната вноска трябва се вдигне, иначе ще доплащаме по 40%

кадър Нова нюз

Председателят на Българския лекарски съюз д-р Николай Брънзалов заяви по Нова нюз, че здравната вноска трябва да се вдигне веднага от 8 на 10%, ако не искаме в следващите години здравеопазването да свие дейността си. Той представи изследване, според което, ако здравната вноска се запази, до 2040 година ще се налага да доплащаме по 40% от медицинските дейности и услуги. Освен това ще бъдат закрити болници, като ще имаме до 10% по-малко лекари и до 20% по-малко сестри.

„Ние сме абсолютни шампиони в ЕС отзад напред, няма и 5% от БВП за здравеопазване, а здравната ни вноска е твърдо най-ниска. Много ще кажат, че лекарите искат по-високи заплати. Но в здравеопазването има още много разходи”, подчерта д-р Брънзалов.

Той каза също, че е горд с българските лекари, които при такива условия успяват дори да изпреварват европейските си колеги в някои области.

Председателят на БЛС каза също, че няма никаква представа как държава смята да реши проблема със заплатите на младите лекари. Д-р Брънзалов подчерта, че като всички останали, очаква да види решението при подновяване на обсъждането на бюджета.

