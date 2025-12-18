Д-р Брънзалов за бюджета: Патова ситуация!
кадър: БНТ
Националният рамков договор, който подписва БЛС и НЗОК, не може да влезе в сила.
Това заяви пред БНР д-р Николай Брънзалов, председател на Българския лекарски съюз.
"НРД 2026 - 2028 г. ще влезе в сила след приемане на бюджета на страната, тъй като неразделна част от него са цените и обемите на медицинските дейности. При липса на бюджет влизаме във варианта 1/12 от събраните средства, с които може да разполага Касата, с това ще бъдат заплащани медицинските дейности на лечебните заведения - те в никакъв случай няма да са във варианта, в който беше предложен бюджетът, който така или иначе не се прие", обясни той.
Според него ще има сериозно недофинансиране, но и:
"Патова ситуация. Липсват ясни параметри и предвидимост във финансирането на сектора. Това води до абсолютна несигурност".
В предаването "Хоризонт до обед" д-р Брънзалов отбеляза неприемането на редовни бюджети през последните години. По думите му това води до проблеми в системата.
"Надявам се в най-скоро да се прояви държавническа мисъл. Очакваме ясен политически ангажимент и конкретни решения. Всички партии в НС заявяват, че здравеопазването им е приоритет, а това на практика не го виждаме по никакъв начин".
Д-р Брънзалов посочи и къде са били най-острите дефицити през 2025 г. За него те са в болничната помощ. Пак няма да има и увеличение на клиничните пътеки, посочи той.
"Сега се очаква още по-голям дефицит, а финансирането е неясно. За нас тези неща трябва да намерят своето държавническо решение".
БЛС настоява за най-малко 10% ръст на цените на клиничните пътеки.
Председателят на БЛС коментира и приложението е-здраве. По думите му до този момент само 250 хил. български граждани са се възползвали от услугите му. Според него и болниците трябва да имат достъп до електронното здравно досие на пациентите си.
