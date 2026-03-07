Д-р Десислав Тасков ще води листата на БСП във Варна

Снимка: Булфото

Националният съвет на Българската социалистическа партия утвърди останалите водачи на листи с кандидати за народни представители на коалиция „БСП-Обединена левица” за предстоящите парламентарни избори, съобщава БНР.

Водач на листата във Варна ще бъде урологът д-р Десислав Тасков. Той работи в Онкологичната болница във Варна.

Листата с кандидати за народни представители в Бургас ще бъде водена от председателя на партията Крум Зарков, който ще е водач и в София.

По-рано за водач на листата на БСП в Добрич бе определена Сияна Фудулова

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!