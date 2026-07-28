Д-р Гълъбова: Още през 2022 г. Копринков ми каза: Ще вземем структурите на БСП и спонсорите на ГЕРБ

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Още през 2022 г. Николай Копринков ми каза: Ще вземем структурите на БСП и спонсорите на ГЕРБ.

Това разказа през БНР д-р Цветеслава Гълъбова, която бе член на Инициативния комитет за избирането на Радев за президент.

Повод за думите на Копринков са намеренията на президентската администрация още през 2022 година за създаде гражданско движение, което по-късно да прерастне в партия, пише epicenter.bg.

Д-р Цветеслава Гълъбова разказва за това как Копринков е започнал организацията на партията още 2022 година с думите “парите, които бяха при Борисов, вече ще са при нас, а структурите ще ги вземем от БСП”.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

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