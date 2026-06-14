Д-р Хасърджиев: Не се признавам за виновен по нито едно от четирите обвинения

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Бившият председател на Националната пациентска организация д-р Станимир Хасърджиев излезе с първи публичен коментар, след като прекара близо осем месеца в ареста. В открито писмо до медиите той категорично отхвърля повдигнатите му обвинения и заявява, че срещу него е изграден образ на предварително осъден човек.

Към позицията си Хасърджиев прилага и допълнителни данни за криминалното минало на лицето, представяно за жертва по неговото дело.

NOVA публикува позицията на д-р Станимир Хасърджиев без редакторска намеса:

висока гаранция от 60 000 евро, събрана с огромно усилие от моите близки, приятели и хора, които не ме изоставиха. Благодаря на всеки, който помогна на мен и семейството ми в този тежък момент. Без тази подкрепа аз нямаше да имам шанс отново да говоря със собствен глас.

Не се признавам за виновен по нито едно от повдигнатите ми четири обвинения. Срещу мен беше изграден публичен образ на вече осъден човек, докато аз бях държан под ключ и без реална възможност да се защитя. Обвиняват ме в блудство с лице, по отношение на което според съдебномедицинските данни не са установени следи от сексуално насилие. Удобно беше прикриван и фактът, че това лице е рецидивист, многократно осъждан за насилствени грабежи както в България, така и във Великобритания.

Приписват ми връзка с наркотични вещества, открити у различни лица, в различни ситуации и при различни по време полицейски действия. Повече от двадесет години работя с хора в тежки житейски и здравни ситуации, включително с хора със зависимости. Именно тази част от живота и работата ми беше изопачена и използвана срещу мен.

Особено тежко приемам публично разгласените внушения, че съм действал злонамерено по отношение на собственото си здраве и на други хора. Това е недопустимо, противозаконно и дълбоко стигматизиращо. От повече от десет години водя собствена битка за здравето си и ако тези обвинения бяха верни, аз отдавна нямаше да бъда жив.

Превърнаха личния ми живот, сексуалността ми, кореспонденцията ми и личните ми снимки в медиен скандал, за да се произведат сензация, морално заклеймяване и омраза към общността, към която с гордост принадлежа. Категорично отхвърлям тези обвинения и начина, по който те бяха представяни пред обществото.

Още по-тревожно е едно съвпадение, което не може да бъде подминато. Всички действия по моето дискредитиране започнаха, след като представих в прокуратурата безспорни доказателства за документни и финансови престъпления, по които има данни, че е замесено и лице, заемало в миналото висши постове в здравната система. По тази преписка и до днес няма ясен и видим резултат. Срокът ѝ продължава да се удължава с мотив, че е с „особена правна сложност“.

Вместо действия по подадения от мен сигнал за евентуална злоупотреба с европейски средства последваха бързи полицейски акции в дома ми, водени от същите отговорни институции. При тези действия многократно бяха изземвани компютри, сървъри и документи, свързани с дейността на организацията, която ръководех, което на практика блокира работата ѝ и нанесе щети не само на мен лично, но и на каузата, за която работя от години. Това съвпадение по време е твърде сериозно, за да бъде подминато без въпроси.

Най-тежкото за мен не е само, че станах обвиняем. Най-тежкото е, че станах жертва едновременно на престъпление, на институционално бездействие и на медийно заклеймяване. Вместо защита получих обвинения. Вместо презумпция за невиновност получих публична присъда от хора, които не зачитат закона в желанието си за израстване в йерархията. Вместо човешко отношение получих разгласяване на лични данни и унижение в момент, когато бях физически лишен от възможността да се защитя.

Няма да водя делото си през медиите. Ще се защитавам пред съда. Но няма да мълча, когато срещу мен се внушава виновност, когато се подменят фактите и когато личният ми живот се използва като инструмент за публично унищожаване.

В близко бъдеще ще представя по-пълен и систематичен отговор с конкретни документи, дати и хронология. Ще покажа какво действително се е случило, какво е било премълчано и как е бил изграден един удобен за институциите и медиите разказ, който няма нищо общо с истината.

Благодаря още веднъж на всички, които застанаха до мен. Моля редакциите за обективност, професионална дистанция и уважение към правото ми на защита. Истината не се установява на брифинги и в заглавия. Истината се установява с факти и по законния ред.

Лицето Георги Йорданов Георгиев от столичния квартал „Христо Ботев“ попадна в дома ми на 08.09.2025 г. по покана на мой познат. В този момент нито аз, нито останалите ми гости имахме представа, че Георги Йорданов току-що е бил освободен от затвор във Великобритания след изтърпяване на присъда за множество грабежи и кражби. По данни на защитата той е добре познат и на българските власти като рецидивист; срещу него има множество преписки, както и осъдителни присъди още от непълнолетна възраст.

След като е откраднал 160 лева от дома ми, Георги Йорданов е бил открит от съседи на техния балкон след часове укриване, като твърди, че е бил отвлечен. При пристигането на полицията заявява вече и че е бил сексуално насилван. Така аз, заедно с тримата ми гости, бяхме задържани за 24 часа.

Още същия ден на Георги Йорданов е извършена съдебномедицинска експертиза, която според вече представените в съда данни не установява следи от сексуално насилие, поради което по-късно бяхме освободени. Това е съществен факт, който така и не получи същата публичност, каквато получиха обвиненията срещу мен.

В следващите дни и седмици Георги Йорданов многократно променя показанията си. Именно на базата на тези променящи се твърдения се извършва поредна акция за обиск и изземване в дома ми на 17.10.2025 г., в тъмната част на деня и в присъствието на мои гости, в деня на рождения ми ден. Последва нов показен арест без заповед, претърсване на жилището и обиски на присъстващите и пристигащите гости още на улицата. Всичко открито при обиските беше автоматично приписано на мен като собственик на жилището, независимо у кого конкретно е било намерено.

Още по-показателно е, че докато аз и останалите обвиняеми бяхме държани в ареста, Георги Йорданов е оставен на свобода и впоследствие извършва поне още две тежки престъпления. Повдигнати са му обвинения за грабеж на бензиностанция и за грабеж на таксиметров шофьор, който е бил насилствено вързан с колана на автомобила си.

Според медийни публикации от Великобритания Георги Георгиев е осъден от Lincoln Crown Court на четири години и половина лишаване от свобода, след като е признал вина по три обвинения за грабеж, извършени в рамките на четири дни в Бостън, Линкълншър. Това е външен и публично проверим източник, който потвърждава, че лицето, представяно в България едностранно като безспорна жертва, има тежко криминално минало и модел на насилствено поведение.

Редактор "Екип на Петел",

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