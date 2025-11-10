Д-р Хиновски: Особеният управител в Лукойл ще бъде спъван, затрудняван и следен под лупа

Редактор: Юлия Георгиева, кадър Нова нюз

Основната работа на особения управител като представител на държавата в Лукойл е да осигури непрекъсната работа на рафинерията и непрекъснати доставки на горива до клиентите, които са били до сега. Това е един от аргументите за искането на дерогация. На този етап обаче не му е времето да се говори за активите на компанията. Германия още не е отворила тази тема, защото дори и до сега работата на този особен управител дори и в Германия е много затруднена от непрекъснати процедури и съдебни жалби. Да не забравяме, че макар особения управител да има всички права да оперира по международното право, собственикът има право да обжалва негови стъпки и действия.

Това коментира пред Нова нюз енергийният експерт д-р Иван Хиновски.

Така че аз очаквам този особен управител в България да има същите тези проблеми и затруднения, обясни той.

Да останем без горива е много ниска вероятността, тъй като има достатъчно запаси у нас. Освен това толкова е развит пазара на горива в Европа и в света, че дефицит на местния пазар може да се покрие с добре организиран внос. А Лукойл ще работи поне достатъчно добре под ръководството на особения управител, ако той успее да организира експлоатационната дейност на това дружество. Защото нищо чудно да са му необходими месец, два или дори три, за да се инстуционализира. Наредба, правилник за неговата работа, назначаване на нови търговски представители и директори. Аз бих посъветвал държавата единия от тия двамата да е представител на голяма западна нефтопреработвателна компания, защото по този начин ще се вдъхне доверие. Имайте предвид, че този български особен управител ще бъде наблюдаван под лупа от ОФАК и от ЕК относно потенциални връзки с руски компании, предупреди той.

