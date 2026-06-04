Д-р Кокалов: Нещата в здравеопазването са много загнили

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Начинът, по който са действали в тази схема в Пловдив всичко е било изрядно документално, но пациентите казват, че не са им правили изследванията. Тези случаи са чести. Вече обаче има напредък, защото нещата се засичат онлайн, но трябва още. Това се случваше, защото поради липсата на политическа стабилност не можеше да се направи реформата в НЗОК. Това заяви д-р Иван Кокалов от Надзорния съвет на НЗОК в предаването „Още от деня“ по БНТ.

С новата здравна карта ще има засичане от две страни и подобни случаи ще са по-редки.

Голяма част от средствата на Касата изтичат легално заради това, че не можем да сложим контрольор навсякъде. Крайно време е пациентските организации да участват също в контрола. От друга страна, все още хората се страхуват да се оплакват, защото това може да се отрази на тяхното лечение, обясни д-р Кокалов.

Контрол трябва да се упражнява от всички страни, дори от пациентите, подчерта той.

Надявам се, че сега вече ще се направят реформи. Тези, които злоупотребяват се възползват от политическата нестабилност. Виновни са всички – и лекари, и персонал, и пациенти, заяви членът на Надзорния съвет на НЗОК, пише novini.bg.

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Той призова да се завишат санкциите при констатирани злоупотреби с пари на Касата. „Трябва да се преразгледат някои доплащания, някои от тях са незаконни. Болният няма как да откаже на здравния рекет, особено преди операции. Нещата в здравеопазването са много загнили. Ние хващаме много малко от злоупотребите. Трябва да има завишаване на качеството“, призова той.

Голяма част от неосигурените лица са хора с доходи, показа наша проверка. Тези пациенти предпочитат да си платят, когато имат нужда от здравна помощ, вместо да си платят здравните вноски. Трябва да има санкции. Въпросът е някой да има куража да го направи, смята д-р Иван Кокалов.

Редактор "Екип на Петел",

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