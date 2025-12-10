Д-р Кокалов: Стига с лъжите! Днес здравния министър пак каза безсмислица и хората пак са на улицата

Редактор: Юлия Георгиева, кадър БНТ

Днес професионалистите по здравни грижи пак протестират и то след среща със здравния министър и дадени обещания, както и заделени пари. Какво става?

Протестът на хората е нормален при положение, че отново им беше обещано нещо, което няма как да се случи. Аз вече с известна ирония гледам на здравния министър Силви Кирилов (от ИТН), който днес каза, че с някакви европейски програми щял да плаща заплатите на пхрофесионалистите по здравни грижи, което е същински нон сенс. Единственият възможен начин на тези хора да им се вдигнат заплатите е с Колективен трудов договор н а неговото ниво, защото той им е работодател. Парламентът казва, че ще даде още 100 млн. лв. и те са за заплати, но трябва да се намери механизъм, за да отидат наистина за заплатите на хората. А механизмът е Колективен трудов договор.

Това коментира пед БНТ д-р Иван Кокалов, член на Надзорния съвет на НЗОК от КНСБ.

На министърра му дадоха пари, с които трябва да увеличи заплатите на специалистите по здравни грижи с 10%. Това се отнася за хората от тези лечебни заведения, за които министърът се явява работодател, посочи той.

Т.е. той за да го напврави, трябва да седне със синдикатите на една маса. Парите ги има и те ще бъдат договорени. Нека да престанем с тези обещания, че някой щял да раздава пари. Парите си виждат в бюджета и се договарят на ниво министерство. Трябва да се направи Колективен трудов договор, иначе не става, посочи той.

Категории млади и стари лекари няма. Заплащането на лекарския труд е минимално. Пари има, но разпределението е грешно. Не 5, 10 млрд. евро да дадат, качеството на здравеопазване няма да се промени, защото години наред здравното министерство не предприе никакви реформи. Сега най-сетне всеки българин ще има електронна карта, че е здравноосигурен. Извинявайте, но това по света го има от 1000 години. Още преди години ние за първи път предложихме електронна здравна карта с цел да спрат измамите в здравеопазването. Защото ние така направихме някои хора милионери - с измамни прегледи, изследвания и лечение, коментира той.

При този начин на финансиране и двоен бюджет да давате за здраве, пак няма да стане, защото разпределението на средствата е лошо. Ще ви дам пример - 80 са болниците в 10-милионна Швейцария, а у нас са 280 билниците. Разрешение за болница се дава от здравното министерство, обясни той.

