Д-р Колев: В България има голяма истерия срещу ваксините, през социализма всички се ваксинираха

Кадър Bulgaria On Air

В България има голяма истерия срещу ваксините, каза ученият д-р Николай Колев - специалист по биохимия и молекулярна биология.

"Доколкото си спомням, у нас през последните 15 години се е говорило срещу ваксините. По време на социализма например аз си спомням, че всичко живо се ваксинираше - и животни, и хора, никой не се оплакваше", каза той.

В ефира на "Операция История" д-р Колев разказа за историята на имунизациите. "Има доказателства, че поне от 1000 години е имало да ги наречен учени, медици, които са използвали такива техники", обясни той.

"Болестите, за които говорим - опасни бактериални и вирусологични инфекции ни съпътстват, за съжаление, от десетки хиляди години, ако не и от много повече, буквално откакто съществуваме като вид. Има доказателства, че египетски мумии носят следи от шарка", разказа специалистът пред Bulgaria On Air.

Д-р Колев заключи: "Моята цел е да обясня на хората, че можем да се преборим с вирусите, имаме ваксини срещу тези заболявания и ако се възползваме и не се панираме и говорим глупости, ще бъде най-добре за всички."

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

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