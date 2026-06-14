Д-р Константинов: Увеличението на директорските заплати в болници е 7 пъти по-бързо от инфлацията

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Това ми се вижда крайно ненормално, освен при един, единствен случай, при който много задлъжняла болница е намерила способен мениджър, който стремглаво я води от към извеждане от задължения, какъвто случай нямаме, каза в интервю пред БНР бившият здравен министър и бивш директор на Онкологията в София д-р Стефан Константинов.

Той коментира петцифрените заплати на директори на държавни болници, при положение, че лечебните заведения тънат в дългове, пише novini.bg.

"Също е ненормално, не толкова числата, а тяхната динамика във времето, защото си направих сметка, да си сравня моите заплати и какви заплати сме получавали директорите само преди 4 години. И числата са доста шокиращи. Увеличението на директорските заплати в държавните болници върви със 7 пъти по-бърз темп, отколкото инфлацията в страната. Само за 4 години са се увеличили 2,4 пъти самите заплати. Ако сравним това със СРЗ, е също 2,4 пъти надвишава скоростта, с която се увеличава средната заплата. Тоест ние виждаме, че директорите на държавни болници биват много фаворизирани и приоритизирани, не просто с няколко процента, а с пъти от цялото население. Това няма обяснение от гледна точка на резултатите. Ако тези болници увеличаваха своя дял на лекуваното население, бяха в най-бързо развиващите се, донякъде има обяснение. Това бързо увеличаване няма обяснение и още по-лоша става картинката на фона на това, че реално доходите на лекарите, приходите за последните 2 години стоят тотално замразени. Основните заплати се движат около 1000 – 1200 евро. Искам да кажа на старите лекари, към които се числя и аз, тези заплати единственият начин, законовия, да си ги увеличат доходите е с избор на екипи. А цената там стои непроменена от 16 години. И затова болници и колеги са на ръба на закона или минават на отвъд него в исканията на пари от пациентите, което тотално руши системата", коментира д-р Константинов.

Според него намира за нормално когато се сменя властта, да се сменят ръководители: "Винаги, когато има радикална смяна има и радикална промяна в управленския ешелон. Това го намирам за нормално, но не намирам за убедително обаче, начинът, по който стана."

И препоръча: "Ако нещо трябва да се прави смислено, персоналните промени – бих обърнал внимание на законодателя, да върне нормалната ситуация, където на най- високо ниво да се избира управител на НЗОК от НС, а подуправителят ще е от екипа. Така ще има ясна отговорност и ще се държи персонална отговорност."

Редактор "Екип на Петел",

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