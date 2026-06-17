Д-р Константинов за предложението на Меджидиев за подуправител на НЗОК: Не очаквам нищо да се промени

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Много е странно да си председател на Лекарската колегия и да отидеш на административен пост в НЗОК. Ако се абстрахираме от личното ми мнение, предложението на д-р Асен Меджидиев е добро. Само ще припомня, че той бе заявил, че ще направи това, което му казват. Това заяви бившият министър на здравеопазването д-р Стефан Константинов в предаването „Още от деня“ по БНТ.

По думите му е по-важно какво се предлага като политики в здравеопазването, заявени от властта, пише novini.bg.

Категоричен знак е, че нещата трябва да продължат по същия начин. Тези постове изискват креативност, а не управление в сянка. Това са политически назначение и е нормално. Не очаквам нищо да се промени в здравеопазването, подчерта бившият здравен министър.

Като общество, което застарява и става по-богато, ще имаме все повече изисквания към здравеопазването. Факт е, че средствата които се инвестират, ще стават повече, факт е, че средствата няма да се разходват ефективно, обобщи д-р Константинов.

За заплатите на работещите в здравеопазването той заяви: „Надявам се, че това е едно обръщение към обществото, да се получи една подкрепа за бъдещи действие. Очакваме следващата стъпка. Ако не последва нищо е много вероятно младите лекари да се окажат прави за течовете. Иска ми се това да не е така. Надявам се нещата да не станат по-лоши“.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

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